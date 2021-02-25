"Уфа" подписала нового защитника
Центральный защитник Олег Дзантиев стал игроком "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.
Башкирцы заключили с 21-летним футболистом долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются.
Дзантиев является воспитанником краснодарского футбола. В "Уфу" он перешёл из "Олимп-Долгопрудного".
В этом сезоне "горожане" борются за выживание в РПЛ. По итогам 19 туров команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице.
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