"Уфа" подписала румынского защитника Неделчару

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"Уфа" подписала румынского защитника Неделчару

Защитник бухарестского "Динамо" Ионуц Неделчару перешел в "Уфу", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 600 тысяч евро. Футболист подписал контракт с уфимцами контракт до лета 2021 года.

21-летний Неделчару выступал за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 86 матчей и забил 5 голов. Сыграл 14 матчей за молодежную сборную Румынии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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