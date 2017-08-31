"Уфа" подписала швейцарского хавбека

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"Уфа" подписала швейцарского хавбека

Швейцарский полузащитник Веролюб Салатич стал игроком "Уфы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и подписал контракт с российским клубом до лета 2018 года.

31-летний Салатич ранее выступал за "Грассхоппер", "Омонию" и "Сьон". Сыграл 25 матчей за молодежную сборную Швейцарии и забил 2 гола. Обладатель Кубка Швейцарии, обладатель Кубка Кипра. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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