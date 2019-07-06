"Уфа" подписала воспитанника "Спартака"

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"Уфа" подписала воспитанника "Спартака"

"Уфа" в своём официальном твиттере объявила о переходе бывшего защитника "Спартака" Тургая Мохбалиева.

19-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с новым клубом долгосрочный контракт, условия которого пока неизвестны.

Мохбалиев предпочитает играть справа в обороне. В академии "красно-белых" он провёл последние шесть лет.

Transfermarkt оценивает юного россиянина в 200 тысяч евро.

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