"Уфа" подписала воспитанника "Спартака"
"Уфа" в своём официальном твиттере объявила о переходе бывшего защитника "Спартака" Тургая Мохбалиева.
19-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с новым клубом долгосрочный контракт, условия которого пока неизвестны.
Мохбалиев предпочитает играть справа в обороне. В академии "красно-белых" он провёл последние шесть лет.
Transfermarkt оценивает юного россиянина в 200 тысяч евро.
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|5
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|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
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|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
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|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
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