"Уфа" подписала защитника "Селтика"
Фото: инстаграм "Уфы"\Автор неизвестен
"Уфа" арендовала бельгийского защитника шотландского "Селтика" Боли Болинголи-Мбомбо, сообщает пресс-служба уфимцев.
Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Болинголи является выпускником академии "Брюгге". Летом 2019 года он перешел в "Селтик" из венского "Рапида", а в прошлом сезоне играл в "Истанбуле" на правах аренды.
В нынешнем сезоне Боли сыграл в двух матчах шотландского чемпионата.
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