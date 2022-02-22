"Уфа" подписала защитника "Селтика"

Фото: инстаграм "Уфы"\Автор неизвестен

"Уфа" арендовала бельгийского защитника шотландского "Селтика" Боли Болинголи-Мбомбо, сообщает пресс-служба уфимцев.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Болинголи является выпускником академии "Брюгге". Летом 2019 года он перешел в "Селтик" из венского "Рапида", а в прошлом сезоне играл в "Истанбуле" на правах аренды.

В нынешнем сезоне Боли сыграл в двух матчах шотландского чемпионата.

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