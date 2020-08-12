"Уфа" подписала Жамалетдинова

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов перешел в "Уфу".

Официальный сайт "Уфы" подтвердил трансфер 23-летнего футболиста, однако условия сделки не сообщаются.

Жамалетдинов является воспитанником "армейцев". За первую команду он провел 41 игру, в которых забил 5 голов.

С января 2019 года игрок находился в аренде в польском "Лехе". В составе клуба он провел 18 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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