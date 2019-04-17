"Уфа" показала, как будет выглядеть новый стадион
"Уфа" впервые показала дизайн нового стадиона, который может поместить 20 тысяч человек. Об этом сообщает "Башинформ".
На данный момент не известно, когда закончится постройка стадиона. Эта идея обсуждается с лета 2018 года. Стоимость проекта - 3-4 миллиарда рублей.
"Уфа" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13