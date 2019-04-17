"Уфа" показала, как будет выглядеть новый стадион

Теги уфа

"Уфа" показала, как будет выглядеть новый стадион

"Уфа" впервые показала дизайн нового стадиона, который может поместить 20 тысяч человек. Об этом сообщает "Башинформ".

На данный момент не известно, когда закончится постройка стадиона. Эта идея обсуждается с лета 2018 года. Стоимость проекта - 3-4 миллиарда рублей. 

"Уфа" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 балл.

Не пропустите: "Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью в матче 23-го тура РПЛ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Илья Варламов жестко раскритиковал квартиру Карпина

Илья Варламов жестко раскритиковал квартиру Карпина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 23 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов