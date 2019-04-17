"Уфа" показала, как будет выглядеть новый стадион

"Уфа" впервые показала дизайн нового стадиона, который может поместить 20 тысяч человек. Об этом сообщает "Башинформ".

На данный момент не известно, когда закончится постройка стадиона. Эта идея обсуждается с лета 2018 года. Стоимость проекта - 3-4 миллиарда рублей.

"Уфа" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 балл.

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