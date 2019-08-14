"Уфа" показала один день из жизни Кругового, за которого борются ЦСКА и "Зенит"

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"Уфа" показала один день из жизни Кругового, за которого борются ЦСКА и "Зенит"
Пресс-служба "Уфы" на официальном канале в YouTube опубликовала видеоролик, который посвящен одному дню из жизни защитника команды Данила Кругового.

Футболист рассказал о своем детстве в деревне, "Зените", переезде в Уфу и о других историях из своей жизни.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с "Уфой" по трансферу Кругового, но армейцам еще нужно договориться с игроком по условиям контракта. Также на футболиста претендует "Зенит", который был готов заплатить за него два миллиона евро и оставить игрока в "Уфе" до конца сезона на правах аренды. ЦСКА при этом предлагает игроку место в основном составе.

В прошлом сезоне 20-летний Круговой провел за "Уфу" девять матчей в чемпионате России и забил один гол.

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