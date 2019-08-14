"Уфа" показала один день из жизни Кругового, за которого борются ЦСКА и "Зенит"
Пресс-служба "Уфы" на официальном канале в YouTube опубликовала видеоролик, который посвящен одному дню из жизни защитника команды Данила Кругового.
Футболист рассказал о своем детстве в деревне, "Зените", переезде в Уфу и о других историях из своей жизни.
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с "Уфой" по трансферу Кругового, но армейцам еще нужно договориться с игроком по условиям контракта. Также на футболиста претендует "Зенит", который был готов заплатить за него два миллиона евро и оставить игрока в "Уфе" до конца сезона на правах аренды. ЦСКА при этом предлагает игроку место в основном составе.
В прошлом сезоне 20-летний Круговой провел за "Уфу" девять матчей в чемпионате России и забил один гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1