"Уфа" показала, в какой форме сыграет против "Спартака"

"Уфа" показала, в какой форме будет выступать в матче 3-го тура РПЛ со "Спартаком".

Игроки башкирского клуба выйдут на поле в футболках мятного цвета.

Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 19 августа. Начало игры - в 16:00 (мск).

"Спартак" после 2 туров набрал 4 балла, в активе "Уфы" 3 очка.

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