"Уфа" показала видео из раздевалки после победы над "Спартаком"

Пресс-служба "Уфы" опубликовала в инстаграме видеоролик из раздевалки команды после победы над "Спартаком" в матче 10-го тура РПЛ.

Напомним, что "горожане" на своём поле обыграли "красно-белых" со счётом 1:0 благодаря автоголу и догнали соперника в турнирной таблице чемпионата.

В активе "Уфы" после 10 сыгранных матчей 14 очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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