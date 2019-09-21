"Уфа" показала видео из раздевалки после победы над "Спартаком"
Пресс-служба "Уфы" опубликовала в инстаграме видеоролик из раздевалки команды после победы над "Спартаком" в матче 10-го тура РПЛ.
Напомним, что "горожане" на своём поле обыграли "красно-белых" со счётом 1:0 благодаря автоголу и догнали соперника в турнирной таблице чемпионата.
В активе "Уфы" после 10 сыгранных матчей 14 очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Не пропустите: Газизов высказался о матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Ювентус" решил продлить контракт с Игуаином
-
Венгер может вернуться в "Монако"
-
УЕФА жёстко наказала Ребича за оскорбление арбитра
-
Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка
-
Мостовой подвёл итоги работы Кононова в "Спартаке"
-
Гаттузо может возглавить "Лацио"
-
Орлов: "Отказ РФС регистрировать Кокорина - это удар по Черчесову"
-
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
-
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андерсон решил завершить карьеру
-
Опубликовано фото домашней формы "Барселоны" на следующий сезон
-
Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом
-
Гвардиола назвал своего вероятного преемника в "Манчестер Сити"
-
Мбаппе восстановился после травмы
-
Хоакин установил рекорд "Бетиса"
-
"Уфа" показала видео из раздевалки после победы над "Спартаком"
-
Роберто Карлос: "Скоро Неймар станет лучшим игроком мира"
-
Моуринью: "Не могу понять, почему Это’О не получил ни одного "Золотого мяча"
-
Главные новости дня: 20 сентября
-
"Кальяри" - "Дженоа" - 3:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Осасуна" и "Бетис" закончили безголевой ничьей (видеообзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4