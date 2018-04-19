"Уфа" получит финансовый бонус за победу "Манчестер Сити" в АПЛ

"Уфа" получит финансовый бонус за победу "Манчестер Сити" в английской Премьер-Лиге.

Об этом, как информируют Известия, сообщил близкий к полузащитнику "горожан" Александру Зинченко источник. В частности, он сообщил: "Александр переходил в "Манчестер Сити" совсем молодым футболистом и по меркам английского футбола за него были заплачены не очень большие деньги. Хотя для "Уфы" на тот момент это был весьма солидный трансфер. Тем не менее во время оформления сделки в договоре были также указаны несколько пунктов о выплате бонусов башкирскому клубу за достижения игрока в составе "Сити". Одним из таких достижений стало завоевание чемпионского титула в АПЛ. Речь идет не об огромных деньгах, но эти средства будут явно не лишними для команды".

В стан команды Хосепа Гвардиолы Зинченко перешел из "Уфы" в 2016-м году.

Напомним, "Уфа" поздравила Зинченко с победой в АПЛ. | soccernews.ru