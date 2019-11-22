"Уфа" поменяет основной цвет с красного на фиолетовый

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"Уфа" поменяет основной цвет с красного на фиолетовый

Клуб "Уфа" решил поменять основной цвет. Команда поменяла основной цвет: с красного на фиолетовый. Об этом рассказал генеральный директор Шамиль Газизов.

"Иногда смотришь - на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: "Наш, не наш? Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает "Локомотив". Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим - "зашло", болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?" - сказал Газизов.

После 16 туров РПЛ "Уфа" набрала 18 баллов и расположилась на 10 месте. 24 ноября клуб встретится с "Сочи". Начало - в 11:30 (мск).

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