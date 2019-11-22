"Уфа" поменяет основной цвет с красного на фиолетовый
Клуб "Уфа" решил поменять основной цвет. Команда поменяла основной цвет: с красного на фиолетовый. Об этом рассказал генеральный директор Шамиль Газизов.
"Иногда смотришь - на трибунах люди с красным шарфом и думаешь: "Наш, не наш? Возможно, спартаковец, возможно, поддерживает "Локомотив". Попробовали в этом году фиолетовую форму, смотрим - "зашло", болельщики приняли хорошо, футболистам нравится, да и не похожи ни на кого. Почему бы нет, если людям нравится?" - сказал Газизов.
После 16 туров РПЛ "Уфа" набрала 18 баллов и расположилась на 10 месте. 24 ноября клуб встретится с "Сочи". Начало - в 11:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|17
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13