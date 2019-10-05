"Уфа" после поражения от "Ахмата" потребовала увольнения главы департамента судейства РФС

Матч 12-го тура РПЛ между "Уфой" и "Ахматом" завершился очередным судейским скандалом.

После игры, которая завершилась минимальной победой грозненской команды, башкирский клуб потребовал увольнения главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

Пресс-служба "Уфы" опубликовала в твиттере видеоподборку со спорными судейскими решениями, имевшими место в ходе матча, сопроводив её хештегом #ЕгоровУходи.

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