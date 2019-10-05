"Уфа" после поражения от "Ахмата" потребовала увольнения главы департамента судейства РФС

1 Теги ахматуфаалександр егоров

"Уфа" после поражения от "Ахмата" потребовала увольнения главы департамента судейства РФС

Матч 12-го тура РПЛ между "Уфой" и "Ахматом" завершился очередным судейским скандалом.

После игры, которая завершилась минимальной победой грозненской команды, башкирский клуб потребовал увольнения главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

Пресс-служба "Уфы" опубликовала в твиттере видеоподборку со спорными судейскими решениями, имевшими место в ходе матча, сопроводив её хештегом #ЕгоровУходи.

Не пропустите: Шалимов посвятил победу над "Уфой" Рамзану Кадырову. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Скоро Димон и ПИВОППС опубликуют видеоподборку со спорными комментариями Мухомора,имевшими место в дискуссиях ,сопроводив ее хештегом #МухоморУходи

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" - "Гранада" (видеотрансляция матча)

"Реал" - "Гранада" (видеотрансляция матча)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 12 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Ахмат Ахмат 12 12
12 Оренбург Оренбург 11 11
13 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
14 Рубин Рубин 11 11
15 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов