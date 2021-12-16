"Уфа" потроллила "Спартак" по поводу увольнения Витории
Фото инстаграм "Уфы"
Пресс-служба "Уфы" ярко прокомментировала отставку главного тренера "Спартака" Руя Витории.
"Передайте, отступные пусть сразу заберёт", - говорится в комментарии башкирского клуба под постом "красно-белых" в твиттере.
Передайте, отступные пусть сразу заберёт.— ФК УФА (@UfaFc) December 16, 2021
Напомним, что действующий генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал аналогичный пост в "Спартаке". Москвичи уволили его, однако до сих пор не заплатили в полном объёме компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.
Что касается Витории, то ему положена неустойка в размере 2,25 миллиона евро.
Не пропустите: Витория - о "Спартаке": "Самая сложная работа в моей карьере". | http://soccernews.ru
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