"Уфа" повесила ценник на Агаларова
Фото: инстаграм Гамида Агаларова
"Уфа" не исключает продажу нападающего Гамида Агаларова в январе.
Как сообщает "Матч ТВ", клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Агаларовым интересуются "Динамо", "Зенит", а также неназванные клуб из Англии, Испании и Швейцарии.
В текущем розыгрыше РПЛ Агаларов лидирует в гонке бомбардиров, забив 13 голов в 17 матчах.
Читайте также: В "Уфе" прояснили будущее лучшего бомбардира РПЛ Агаларова. | http://soccernews.ru
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