"Уфа" повесила ценник на Агаларова

Фото: инстаграм Гамида Агаларова

"Уфа" не исключает продажу нападающего Гамида Агаларова в январе.

Как сообщает "Матч ТВ", клуб готов отпустить футболиста за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Агаларовым интересуются "Динамо", "Зенит", а также неназванные клуб из Англии, Испании и Швейцарии.

В текущем розыгрыше РПЛ Агаларов лидирует в гонке бомбардиров, забив 13 голов в 17 матчах.

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