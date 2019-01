"Уфа" поздравила Зинченко с дебютным голом за "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Уфы" поздравила экс-игрока команды Александра Зинченко с дебютным голом в составе "Манчестер Сити".

"Мы гордимся этим парнем", - написали уфимцы в своем твиттере.

