"Уфа" поздравила Зинченко с дебютным голом за "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Уфы" поздравила экс-игрока команды Александра Зинченко с дебютным голом в составе "Манчестер Сити".

"Мы гордимся этим парнем", - написали уфимцы в своем твиттере.

Сегодня, 10 января, Зинченко забил мяч в ворота "Бертон Альбион".

Матч "Манчестер Сити" - "Бертон" закончился со счетом 9:0.

Украинец играет за "Сити" с 2016 года. В текущем сезоне он участвовал в 10 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

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