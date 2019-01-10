"Уфа" поздравила Зинченко с дебютным голом за "Манчестер Сити"

Теги уфаалександр зинченкоманчестер юнайтед

"Уфа" поздравила Зинченко с дебютным голом за "Манчестер Сити"

Пресс-служба "Уфы" поздравила экс-игрока команды Александра Зинченко с дебютным голом в составе "Манчестер Сити".

"Мы гордимся этим парнем", - написали уфимцы в своем твиттере. 

Сегодня, 10 января, Зинченко забил мяч в ворота "Бертон Альбион". 

Матч "Манчестер Сити" - "Бертон" закончился со счетом 9:0.

Украинец играет за "Сити" с 2016 года. В текущем сезоне он участвовал в 10 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил "Бертон", Жезус оформил покер | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 января

Главные новости дня: 9 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов