"Уфа" поздравила Зинченко с победой в АПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что его команда уже поздравила бывшего игрока Александра Зинченко с победой в чемпионате Англии.

Напомним, что Зинченко выиграл первенство в составе "Манчестер Сити". За российский клуб он играл с 2015 по 2016 год, после чего переехал в Манчестер.

"Мы со стороны клуба уже поздравили Сашу с чемпионством в АПЛ. Нам очень приятно, что этот парень прошел через нашу систему и вырос в серьезного игрока. Для "Уфы" это тоже большой плюс. Мы будем всегда болеть за Зинченко и поддерживать его", - сказал он.

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