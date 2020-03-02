"Уфа" поздравила Зинченко с завоеванием Кубка лиги

Теги манчестер ситиуфаалександр зинченко

"Уфа" поздравила Зинченко с завоеванием Кубка лиги

"Уфа" в твиттере поздравила своего бывшего игрока Александра Зинченко с завоеванием Кубка Лиги в составе "Манчестер Сити".

"Горожане" обыграли в финале "Астон Виллу" (2:1) и в третий раз подряд завоевали этот трофей.

"Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!" - говорится в заявлении клуба.

Футболист выступает в "Манчестер Сити" с 2016 года.

А еще: "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги| http://soccernews.ru 
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