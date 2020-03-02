"Уфа" поздравила Зинченко с завоеванием Кубка лиги

"Уфа" в твиттере поздравила своего бывшего игрока Александра Зинченко с завоеванием Кубка Лиги в составе "Манчестер Сити".

"Горожане" обыграли в финале "Астон Виллу" (2:1) и в третий раз подряд завоевали этот трофей.

"Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!" - говорится в заявлении клуба.

Александр Зинченко завоевал третий Кубок Лиги!



В финале «Манчестер Сити» встречался с «Астон Виллой» и обыграл её со счетом 2:1. Зинченко сыграл все 90 минут.



Это уже третий Кубок Лиги для Саши и седьмой его трофей в Англии!



Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов! pic.twitter.com/7wxhNQ1nMR — ФК УФА (@UfaFc) March 1, 2020

Футболист выступает в "Манчестер Сити" с 2016 года.

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