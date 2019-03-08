"Уфа" пожелала удачи экс-игроку Эммануэлу Фримпонгу, который недавно завершил карьеру

Теги уфаэммануэль фримпонг

"Уфа" пожелала удачи экс-игроку Эммануэлу Фримпонгу, который недавно завершил карьеру

"Уфа" в твиттере написала пожелания своему экс-игроку Эммануэлу Фримпонгу. Недавно футболист завершил карьеру из-за проблем с коленом. 

"Экс-игрок "Уфы" и лондонского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг завершил карьеру в 27 лет Воспитанник лондонского "Арсенала" Фримпонг перешел в "Уфу" в 2014 году. За 2 сезона в "Уфе" Эммануэль стал настоящей душой команды и нашел здесь много друзей. Удачи, Фримми", - написал клуб. 

Футболист играл в составе "Уфы" с 2014 по 2016 год.

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