"Уфа" пожелала удачи экс-игроку Эммануэлу Фримпонгу, который недавно завершил карьеру

"Уфа" в твиттере написала пожелания своему экс-игроку Эммануэлу Фримпонгу. Недавно футболист завершил карьеру из-за проблем с коленом.

"Экс-игрок "Уфы" и лондонского "Арсенала" Эммануэл Фримпонг завершил карьеру в 27 лет Воспитанник лондонского "Арсенала" Фримпонг перешел в "Уфу" в 2014 году. За 2 сезона в "Уфе" Эммануэль стал настоящей душой команды и нашел здесь много друзей. Удачи, Фримми", - написал клуб.

Футболист играл в составе "Уфы" с 2014 по 2016 год.

Экс-игрок «Уфы» и лондонского «Арсенала» @IAMFRIMPONG26 завершил карьеру в 27 лет



Воспитанник лондонского «Арсенала» Фримпонг перешел в «Уфу» в 2014 году. За 2 сезона в «Уфе» Эммануэль стал настоящей душой команды и нашел здесь много друзей.



Удачи, Фримми! pic.twitter.com/pn0MEPnC29 — ФК УФА (@UfaFc) 8 марта 2019 г.

А еще:"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера| http://soccernews.ru