"Уфа" предложила доиграть сезон РПЛ в нескольких южных городах

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает, что оставшиеся матчи текущего розыгрыша чемпионата России можно провести в нескольких городах из южной части страны..

"На мой взгляд, можно выбрать в России футбольный регион, как можно меньше затронутый пандемией. Это может быть Краснодарский край с Сочи, Ростовом-на-Дону, Грозным. Все задействованные в создании футбольного продукта люди, то есть не только команды и тренеры, но и весь обслуживающий персонал, телевидение, медики и так далее, должны переехать туда и находиться на протяжении всего этого времени в изоляции, общаясь только друг с другом.

Жить при этом придётся в одних и тех же гостиницах с одним и тем же проверенным и изолированным персоналом, не допуская посторонних людей. То есть нужно будет создать закрытую общность непрерывного цикла, которая будет производить футбол для страны. Только в таком случае можно возобновить сезон при существующих нормах. Иначе не устранить высочайший риск попасть на приостановление чемпионата во второй раз", - сказал Газизов.

Напомним, что РПЛ была приостановлена в середине марта из-за пандемии коронавируса. Пауза в турнире продлится как минимум до 31 мая.

По последним данным, в России зафиксировано почти 53 тысячи заражённых COVID-19, 456 человек скончались от болезни.

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