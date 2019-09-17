"Уфа" предложила новый логотип для РПЛ после остановки мяча Евсеевым

Пресс-служба "Уфы" предложила новый логотип для Российской Премьер-Лиги, навеянный необычной остановкой мяча главным тренером "Уфы" Вадимом Евсеевым.

Логотип выполнен в стиле немецкой Бундеслиги. На нем изображен силуэт Евсеева, который останавливает мяч пятой точкой.

"РПЛ, как насчет ребрендинга?" - сообщается в Twitter башкирского клуба.

43-летний Евсеев тренирует "Уфу" с марта 2019 года. В данный момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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