"Уфа" пригрозила сняться с чемпионата России
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб может сняться с чемпионата России из-за судейства в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:1). В этой встрече башкирский клуб остался вдесятером на 39-й минуте из-за удаления Вячеслава Кротова.
"Если мы дальше будем играть в такие игры, как сегодня играл Вилков, мы проиграем всю Россию. Мы просто потеряем детей, которые не захотят заниматься футболом, потому что они видят, что происходит на поле. Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 – соперников и всей судейской бригады. То, как работал Вилков – отвратительно. Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым. Сегодня собираемся футбольным клубом и будем обсуждать возможность снятия с чемпионата, если будет хотя бы еще одна такая игра", – заявил приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что ранее недовольство судейством активно выражали московский "Спартак" и казанский "Рубин".
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