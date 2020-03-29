"Уфа" продлила карантин для игроков до 12 апреля

Теги уфашамиль газизов

"Уфа" продлила карантин для игроков до 12 апреля

"Уфа" продлила карантин до 12 апреля. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Карантин продлен до 12 апреля. Был до 2 апреля, теперь до 12 апреля", - цитирует Газизова ТАСС.

Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. Скорее всего, пауза будет продлена.

По последним данным, в мире заразились Covid-19 уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек. Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тысяч.

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