"Уфа" продлила карантин для игроков до 12 апреля

"Уфа" продлила карантин до 12 апреля. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Карантин продлен до 12 апреля. Был до 2 апреля, теперь до 12 апреля", - цитирует Газизова ТАСС.

Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. Скорее всего, пауза будет продлена.

По последним данным, в мире заразились Covid-19 уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек. Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тысяч.

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