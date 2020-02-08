"Уфа" продлила контракт с экс-форвардом "Спартака"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Вячеславом Кротовым.

26-летний футболист заключил с башкирским клубом новое двухлетнее соглашение.

Кротов перешёл в "Уфу" из "Спартака" в 2015 году, сыграл 106 матчей и забил 10 голов.

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