"Уфа" продлила контракт с экс-форвардом "Спартака"
"Уфа" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Вячеславом Кротовым.
26-летний футболист заключил с башкирским клубом новое двухлетнее соглашение.
Кротов перешёл в "Уфу" из "Спартака" в 2015 году, сыграл 106 матчей и забил 10 голов.
Не пропустите: Сменился соперник "Уфы" по контрольному матчу. | http://soccernews.ru
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