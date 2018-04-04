"Уфа" продлила контракт с Семаком
"Уфа" на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
Соглашение сторон рассчитано на два года.
42-летний тренер пришел в "Уфу" в декабре 2016 года. В первый год работы команда завершила сезон на седьмом месте, а в этом розыгрыше РФПЛ уфимцы идут шестыми.
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