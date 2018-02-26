"Уфа" продлила контракт с ведущим защитником

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта со словенским защитником Бояном Йокичем.

Детали нового соглашения пока неизвестны. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

31-летний Йокич выступает за "Уфу" с февраля 2017 года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол.

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