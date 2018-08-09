"Уфа" – "Прогрес" – 2:1 (обзор)

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"Уфа" – "Прогрес" – 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Уфой" и "Прогресом" - 2:1.

Видео: "Уфа" - "Прогрес".

Не пропустите: "Уфа" минимально обыграла "Прогресс" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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