"Уфа" - "Прогрес": где смотреть трансляцию матча

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"Уфа" - "Прогрес": где смотреть трансляцию матча

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Уфа" на своем поле сыграет с представителем Люксембурга "Прогресом".

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Матч ТВ".

Начало матча в 17:00.

Не пропустите: Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогрес". | http://soccernews.ru

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Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

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