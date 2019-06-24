"Уфа" проиграла "Хорну" в контрольном матче

Теги уфахорн

"Уфа" проиграла "Хорну" в контрольном матче

"Уфа" не смогла обыграть "Хорн" в контрольном матче.

Единственный мяч за уфимцев забил Данила Емельянов.

"Хорн" - "Уфа" - 2:1 (0:0)

Гол "Уфы": Емельянов, 50. 

"Уфа": Шафинский (Беленов, 46), Сухов (Аликин, 46), Пуцко (Никитин, 46), Табидзе (Засеев, 46), Пауревич (Алиев, 46), Ванек (Емельянов, 46), Безденежных (Власов, 46), Батютин (Трошечкин, 46), Кротов (Гиоргобиани, 46), Бизяк (Сысуев, 46), Мухаметшин (Игрок на просмотре, 46).

А еще: "Локомотив" обыграл "Аустрию" в контрольном матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Промес посвятил стихотворение возвращению в "Аякс"

Промес посвятил стихотворение возвращению в "Аякс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов