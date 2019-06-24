"Уфа" проиграла "Хорну" в контрольном матче
"Уфа" не смогла обыграть "Хорн" в контрольном матче.
Единственный мяч за уфимцев забил Данила Емельянов.
"Хорн" - "Уфа" - 2:1 (0:0)
Гол "Уфы": Емельянов, 50.
"Уфа": Шафинский (Беленов, 46), Сухов (Аликин, 46), Пуцко (Никитин, 46), Табидзе (Засеев, 46), Пауревич (Алиев, 46), Ванек (Емельянов, 46), Безденежных (Власов, 46), Батютин (Трошечкин, 46), Кротов (Гиоргобиани, 46), Бизяк (Сысуев, 46), Мухаметшин (Игрок на просмотре, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20