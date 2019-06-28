"Уфа" проиграла "Карабаху" в контрольном матче в Австрии

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"Уфа" проиграла "Карабаху" в контрольном матче в Австрии

"Уфа" проиграла "Карабаху" в товарищеском матче в Австрии. Это второе поражение уфимцев на сборе.

Единственный гол в составе российской команды забил Ловро Бизак, реализовав пенальти. 

"Карабах" - "Уфа" - 2:1

Голы: Зубир, 55 - 0:1,  Мичел, 61 - 0:2, Бизяк, 75 - 1:2.

"Уфа": Беленов, Сухов, Табидзе, Аликин (к), Алиев, Фомин, Ванек, Сысуев, Тилль, Игбоун, Козлов.

с 1 по 11 июля у "Уфы" начнется второй сбор в Австрии.

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