"Уфа" проиграла "Оренбургу" в 8-м туре РПЛ
В рамках восьмого тура РПЛ "Уфа" на своём поле потерпела поражение от "Оренбурга" со счётом 1:2.
В составе гостей отличились Джордже Деспотович и Георгий Зотов, за башкирскую команду забил Вячеслав Кротов.
"Уфа" – "Оренбург" - 1:2
Голы: Деспотович, 40 (пенальти) - 0:1, Зотов, 66 - 0:2, Кротов, 68 - 1:2.
"Уфа": Беленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, Бизяк (Алиев, 72).
"Оренбург": Климович, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), Деспотович.
Удаления: Пуцко (45), Шахов (53).
Благодаря победе "Оренбург" поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Уфа" осталась на 10-й позиции.
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