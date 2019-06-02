"Уфа" проиграла "Томи", но сохранила место в Премьер-лиге
В ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге "Уфа" на выезде проиграла "Томи", но по сумме двух встреч сохранила место в элитном дивизионе.
В начале матча счет открыл Алексей Гасилин, но большего томскому клубу добиться не удалось. На последних минутах за две желтые карточки был удален вратарь "Уфы" Александр Беленов и в ворота встал Вячеслав Кротов.
"Томь" – "Уфа" - 1:0 (1:0) - первый матч - 0:2
Гол: Гасилин, 11 - 1:0
"Томь": Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Бугаев, Абдулавов (Тлупов, 65), Гасилин (Крапухин, 86), Ставпец.
"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин, Йокич, Карп, Сысуев (Кротов, 70), Пауревич (Салатич, 80), Живоглядов, Тилль (Вомбергар, 46), Сухов, Игбоун.
Удаление: Беленов (90+5)
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