"Уфа" провалила трансфер форварда "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об интересе своего клуба к форварду "Манчестер Сити".

По словам руководителя, трансфер мог состояться этой зимой, но стороны не смогли уладить переход по техническим причинам.

"Мы вели переговоры с "Манчестер Сити" по одному футболисту, но я не стану называть фамилию.

Мы не до конца проработали некоторые моменты. Это скорее наша ошибка. Здесь мы не очень хорошо сработали. Технические моменты. Мы еще молодой клуб, порой допускаем проколы. Но будем на этом учиться", - сказал он.

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