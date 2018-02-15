"Уфа" проведёт товарищеский матч с клубом из испанской Примеры

Теги уфалевантевентспилсред эрроуз

"Уфа" проведёт товарищеский матч с клубом из испанской Примеры

"Уфа" определилась с соперниками по заключительному зимнему тренировочному сбору, который проходит с 14 по 25 февраля в испанском Бенидорме.

Так, башкирская команда померится силами с латвийским "Вентспилсом" (18 февраля), "Леванте" (21 февраля) и замбийским "Ред Эрроуз" (24 февраля). 

Напомним, что ближайший официальный матч у "Уфы" запланирован на 4 марта - подопечные Сергея Семака дома сыграют с московским "Динамо".

Не пропустите: "Уфа" подписала "казахского Месси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов