"Уфа" проведёт товарищеский матч с клубом из испанской Примеры

"Уфа" определилась с соперниками по заключительному зимнему тренировочному сбору, который проходит с 14 по 25 февраля в испанском Бенидорме.

Так, башкирская команда померится силами с латвийским "Вентспилсом" (18 февраля), "Леванте" (21 февраля) и замбийским "Ред Эрроуз" (24 февраля).

Напомним, что ближайший официальный матч у "Уфы" запланирован на 4 марта - подопечные Сергея Семака дома сыграют с московским "Динамо".

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