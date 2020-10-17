"Уфа" расторгла контракт с люксембургским легионером

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"Уфа" расторгла контракт с люксембургским легионером

Полузащитник Оливье Тилль официально покинул "Уфу" на правах свободного агента.

Башкирский клуб объявил о расторжении контракта с 23-летним футболистом по обоюдному согласию.

Стоит отметить, что люксембургский хавбек мог выступать за "Уфу" до июня 2022 года. Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

В составе "горожан" Тилль сыграл 56 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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