"Уфа" расторгла контракт с люксембургским легионером
Полузащитник Оливье Тилль официально покинул "Уфу" на правах свободного агента.
Башкирский клуб объявил о расторжении контракта с 23-летним футболистом по обоюдному согласию.
Оливье Тилль покидает ФК «Уфа»— ФК УФА (@UfaFc) October 17, 2020
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Оливье Тиллем.
С 2018 года Оли провел 56 матчей в составе ФК «Уфа», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач pic.twitter.com/sm9pkEEzyn
Стоит отметить, что люксембургский хавбек мог выступать за "Уфу" до июня 2022 года. Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
В составе "горожан" Тилль сыграл 56 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
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