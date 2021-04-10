"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова

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В рамках 25-го тура РПЛ "Уфа" дома крупно обыграла "Ахмат" со счётом 3:0.

Победу башкирской команде принесли забитые мячи Филипа Мрзляка и Неманьи Милетича, а также автогол Вилькера Анхеля.

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера уфимцев Алексея Стукалова.

"Уфа" – "Ахмат" - 3:0

Голы: 1:0 – 13 Мрзляк, 2:0 – 36, автогол Анхель, 3:0 – 54 Милетич.

"Уфа": Беленов, Йокич, Бауэр (Морозов, 75), Плиев, Мрзляк, Иванов (Бизоза, 71), Милетич, Камилов (Голубев, 58), Табидзе (Никитин, 58), Кротов (Жамалетдинов, 71), Андрич.

"Ахмат": Шелия, Быстров (Адуев, 9), Богосовац, Анхель, Ненахов, Харин (Кармаев, 63), Тимофеев (Кадыров, 78), Бериша, Исмаэл (Нижич, 64), Пуцко, Ильин (Альмаши, 64).

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