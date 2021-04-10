"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова
Фото сайт РПЛ
В рамках 25-го тура РПЛ "Уфа" дома крупно обыграла "Ахмат" со счётом 3:0.
Победу башкирской команде принесли забитые мячи Филипа Мрзляка и Неманьи Милетича, а также автогол Вилькера Анхеля.
Этот матч стал дебютным для нового главного тренера уфимцев Алексея Стукалова.
"Уфа" – "Ахмат" - 3:0
Голы: 1:0 – 13 Мрзляк, 2:0 – 36, автогол Анхель, 3:0 – 54 Милетич.
"Уфа": Беленов, Йокич, Бауэр (Морозов, 75), Плиев, Мрзляк, Иванов (Бизоза, 71), Милетич, Камилов (Голубев, 58), Табидзе (Никитин, 58), Кротов (Жамалетдинов, 71), Андрич.
"Ахмат": Шелия, Быстров (Адуев, 9), Богосовац, Анхель, Ненахов, Харин (Кармаев, 63), Тимофеев (Кадыров, 78), Бериша, Исмаэл (Нижич, 64), Пуцко, Ильин (Альмаши, 64).
Не пропустите: Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" подпишет норвежского таланта
-
"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов
-
"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"
-
"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"
-
"Ювентус" готов продать 8 футболистов
-
"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова
-
Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина
-
"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке
-
Марио Фернандес назвал свою команду мечты
-
Хабиб поддержал "Реал" перед Эль Класико
-
Стукалов объяснил своё решение возглавить "Уфу"
-
"Хетафе" проиграл "Кадису"
-
Глушаков получил травму связок колена
-
"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"
-
Пике сможет сыграть с "Реалом" благодаря уколу в колено
-
Глушаков принёс "Химкам" домашнюю победу над "Тамбовом"
-
"Вулверхэмптон" планирует усилиться очередным португальцем
-
"Спартак" опроверг интерес к бразильцу Вейге
-
Дортмундская "Боруссия" может переманить защитника "Баварии"