"Уфа" разгромила "Чертаново" и вышла в 1/8 финала Кубка России
В матче заключительного тура группового этапа Кубка России "Уфа" на выезде разгромила московский "Чертаново" со счетом 4:0 и вышла в плей-офф турнира. Победу башкирскому клубу принесли голы Тимура Жамалетдинова, Дмитрия Сысуева, Вячеслава Кротова и Комнена Андрича.
"Чертаново" - "Уфа" - 0:4 (0:1)
Голы: Жамалетдинов, 9 - 0:1, Сысуев, 58 - 0:2, Кротов, 69 - 0:3, Андрич, 78 - 0:4
"Чертаново": Абаев, Бартасевич (Гудков, 66), Никитенков, Молодняков, Ляхов, Тюменцев, Герчиков, Першин (Сулейманов, 76), Левин (Рудковский, 66), Завезен (Надольский, 66), Молчанов.
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Морозов (Йокич, 73), Плиев, Алиев, Камилов, Фольмер (Голубев, 65), Алибеков (Сысуев, 46), Кротов, Жамалетдинов (Анчич, 74).
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