"Уфа" разгромила "Урал" благодаря дублю Игбуна

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"Уфа" разгромила "Урал" благодаря дублю Игбуна

В матче 26-го тура чемпионата России "Уфа" разгромила "Урал" со счетом 4:1. Победу башкирскому клубу принесли дубль Игбуна, а также голы Вомбергара и Ванека. У гостей единственный гол на счету Бикфалви.

"Уфа" – "Урал" - 4:1 (1:1)
Голы: Бикфалви, 16 - 0:1, Вомбергар, 22 - 1:1, Ванек, 52 (с пенальти) - 2:1, Игбун, 79 - 3:1, Игбун, 90 - 4:1

"Уфа": Беленов, Живоглядов (Сухов, 88), Йокич, Никитин, Карп, Ванек (Тилль, 54), Сысуев (Кротов, 77), Неделчару, Круговой, Вомбергар, Игбоун.

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Егорычев (Фидлер, 55), Емельянов, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).

Удаление: Брызгалов (58).

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