"Уфа" разгромила "Урал" благодаря дублю Игбуна
В матче 26-го тура чемпионата России "Уфа" разгромила "Урал" со счетом 4:1. Победу башкирскому клубу принесли дубль Игбуна, а также голы Вомбергара и Ванека. У гостей единственный гол на счету Бикфалви.
"Уфа" – "Урал" - 4:1 (1:1)
Голы: Бикфалви, 16 - 0:1, Вомбергар, 22 - 1:1, Ванек, 52 (с пенальти) - 2:1, Игбун, 79 - 3:1, Игбун, 90 - 4:1
"Уфа": Беленов, Живоглядов (Сухов, 88), Йокич, Никитин, Карп, Ванек (Тилль, 54), Сысуев (Кротов, 77), Неделчару, Круговой, Вомбергар, Игбоун.
"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Егорычев (Фидлер, 55), Емельянов, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).
Удаление: Брызгалов (58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|54
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16