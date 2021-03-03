"Уфа" разгромила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России "Уфа" на своем поле разгромила екатеринбургский "Урал" со счетом 3:0 и завоевала путевку в четвертьфинал. Победу уфимскому клубу принесли дубль Тимура Жамалетдинова и гол Комнена Андрича.
"Уфа" Уфа – "Урал" Екатеринбург - 3:0 (0:0)
Голы: Жамалетдинов, 50 - 1:0, Андрич, 62 (с пенальти) - 2:0, Жамалетдинов, 67 - 3:0
"Уфа": Беленов, Табидзе, Плиев, Йокич, Мрзляк, Урунов, Милетич, Бизоза, Сухов, Жамалетдинов, Андрич (Камилов, 66).
"Урал": Коновалов, Страннберг, Кулаков, Герасимов, Калинин, Мишкич (Аугустыняк, 63), Йовичич, Егорычев, Гаджимурадов, Ибрахимай (Эль-Кабир, 68), Панюков.
Не пропустите: Урунов отметился результативным действием во 2-м матче после возвращения в "Уфу". | http://soccernews.ru
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