"Уфа" разгромила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России "Уфа" на своем поле разгромила екатеринбургский "Урал" со счетом 3:0 и завоевала путевку в четвертьфинал. Победу уфимскому клубу принесли дубль Тимура Жамалетдинова и гол Комнена Андрича.

"Уфа" Уфа – "Урал" Екатеринбург - 3:0 (0:0)

Голы: Жамалетдинов, 50 - 1:0, Андрич, 62 (с пенальти) - 2:0, Жамалетдинов, 67 - 3:0

"Уфа": Беленов, Табидзе, Плиев, Йокич, Мрзляк, Урунов, Милетич, Бизоза, Сухов, Жамалетдинов, Андрич (Камилов, 66).

"Урал": Коновалов, Страннберг, Кулаков, Герасимов, Калинин, Мишкич (Аугустыняк, 63), Йовичич, Егорычев, Гаджимурадов, Ибрахимай (Эль-Кабир, 68), Панюков.

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