"Уфа" - "Рубин" - 2:1 (обзор)

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"Уфа" - "Рубин" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 15-го тура Премьер-Лиги, в котором "Уфа" дома обыграла казанский "Рубин".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
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