"Уфа" шокировала ЦСКА и "Локомотиву" ценой на Живоглядова

ЦСКА и "Локомотив" не сумели договориться о переходе защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клуб из Башкортостана потребовал за футболиста 3,5 миллиона евро. Платить такую сумму ни "железнодорожники", ни армейцы платить оказались не готовы.

Возможно, клубы еще вернутся к переговорам по игроку, если "Уфа" согласится на снижение цены.

В минувшем сезоне 24-летний Живоглядов провел за "Уфу" 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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