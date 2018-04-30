"Уфа" - "СКА-Хабаровск" - 1:0 (обзор)

Теги уфаска хабаровск

"Уфа" - "СКА-Хабаровск" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 28-го тура РФПЛ, в котором "Уфа" дома минимально обыграла "СКА-Хабаровск".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
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