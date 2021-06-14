"Уфа" согласовала переход хавбека "Ростова"
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"/Автор неизвестен
Полузащитник "Ростова" Александр Саплинов перейдет в "Уфу", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, уфимский клуб договорился о переходе футболиста на правах аренды. По истечении срока аренды "Уфа" будет иметь приоритетное право приобретения игрока.
23-летний Саплинов выступает за "Ростов" с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за ростовский клуб пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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