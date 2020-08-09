"Уфа" согласовала трансфер форварда ЦСКА

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"Уфа" согласовала трансфер форварда ЦСКА

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов перейдет в "Уфу", сообщает "Горобзор".

По сведениям источника, футболист уже приступил к тренировкам в составе башкирского клуба. "Уфа" арендует форварда до конца сезона. 

23-летний Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В составе "армейцев" он провел 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Последние полтора года он выступал за польский "Лех" на правах аренды. Сыграл два матча за молодежную сборную России.

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