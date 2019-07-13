"Уфа" сообщила об интересе к Заболотному

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о желании клуба подписать Антона Заболотного.

"Он хорошо бы помог нам. Мы ожидаем его и он знает об этом. У него огромный потенциал. Мы хорошо знакомы с ним, так как он выступал за нас в 2013 году.

Сейчас мы ждем реакцию "Зенита", ведь мы предлагаем вариант с арендой Антона", - заявил Газизов.

Ранее сообщалось, что "Зенит" рассматривает только продажу футболиста.

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