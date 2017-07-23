"Уфа" - "Спартак" - 0:0 (обзор)

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"Уфа" - "Спартак" - 0:0 (обзор)Сегодня во втором туре Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде не сумел обыграть "Уфу". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Спартак Москва 2 2
10 Динамо Москва 2 1
11 Ростов 2 1
12 Рубин 2 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 1 0
16 Тосно 2 0
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