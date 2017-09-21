"Уфа" стала очередным клубом из РФПЛ, вылетевшим из кубка

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"Уфа" стала очередным клубом из РФПЛ, вылетевшим из кубкаСегодня в рамках 1/16 финала кубка России нижегородский "Олимпиец" дома в серии пенальти обыграл "Уфу".

"Олимпиец" - "Уфа" - 1:1

Голы: Маляров, 57 - 1:0, Абдулавов, 90+3 - 1:1.

"Олимпиец" (стартовый состав): Анисимов, Абрамов, Аюпов, Фролов, Манзон, Щербак, Каретник, Маляров, Филин, Фомин, Хрипков.

"Уфа" (стартовый состав): Шелия, Абдулавов, Зубарев, Карп, Кротов, Никитин, Салатич, Сафрониди, Сухов, Сысуев, Тумасян.

Напомним, ранее борьбу за кубок прекратил "Ахмат". | soccernews.ru

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