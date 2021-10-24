"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ

Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" на своем поле в матче 12-го тура РПЛ.

"Уфа" - "Рубин" - 1:1

Голы: Агаларов (пенальти), 19 - 1:0, Журавлев (автогол), 59 - 1:1.

"Уфа" - Беленов, Журавлев, Плиев, Ботака-Иобома, Йокич, Голубев, Урунов (Саплинов, 90), Фищенко, Касинтура (Алиев, 87), Кротов (Иванов, 83), Агаларов.

"Рубин" - Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Дрейер (Бакаев, 76), Хван Ин Бом, Хакшабанович, Абильгор, Кварацхелия, Онугха (Костюков, 75).

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