"Уфа" сыграла вничью в контрольном матче с "Леванте"

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"Уфа" сыграла вничью в контрольном матче с "Леванте"Сегодня в контрольном матче "Уфа" сыграла вничью с испанским "Леванте".

"Леванте" - "Уфа" - 1:1

Голы: ?, 12 - 0:1, ?, 26 - 1:1.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". | soccernews.ru

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