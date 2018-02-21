"Уфа" сыграла вничью в контрольном матче с "Леванте"

Сегодня в контрольном матче "Уфа" сыграла вничью с испанским "Леванте".

"Леванте" - "Уфа" - 1:1

Голы: ?, 12 - 0:1, ?, 26 - 1:1.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". | soccernews.ru