"Уфа" теряет Урунова

Узбекистанский полузащитник "Уфы" Остон Урунов выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" и был заменен по ходу первого тайма. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

20-летний Урунов перешел в "Уфу" в зимнее трансферное окно из московского "Спартака" на правах аренды с правом последующего выкупа за три миллиона евро.

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